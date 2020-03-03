مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات وصلت إلى 2.6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 09:48 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تجاوز خسائر «الإقفالات» عتبة 2 مليار، مسجلة 2.590 مليار دولار أميركي، وذلك بعدما هوى إنتاج الخام إلى 123 ألفًا و240 برميلًا يوميًا بحلول يوم الإثنين 2 مارس 2020.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث انتهت ناقلة بنزين من التفريغ في ميناء بنغازي أمس، فيما يتوقع وصول ناقلة ديزل خلال الأيام المقبلة.

ولا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

وعبرت المؤسسة الوطنية عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام المقبلة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

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