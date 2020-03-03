«داخلية الموقتة» تشكل لجنة لإعداد كشوفات استحقاق الترقية لضباط الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 08:40 مساء

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة تشكيل لجنة لإعداد كشوفات استحقاق الترقية لضباط الشرطة للأعوام 2018-2019-2020.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، تضم اللجنة عقيد، خميس عوض ساسي، من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، رئيسا، وثلاثة أعضاء هم المقدم فتحي عبدالسلام المرتضي، من إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم ناجي الصالحين حماد، من الإدارة العامة للتدريب، والمقدم محمد عبدالمولي حلوم، من إدارة الشؤون القانونية، فضلا عن الرائد الشارف معتوق المزوغي، من إدارة الشؤون القانونية، ليكون مقررا للجنة.

ولفت البيان إلى أن اللجنة تتولى مهمة إعداد كشوفات استحقاق الترقية لضباط الشرطة الذين تنطبق عليهم شروطها، وفقا للتشريعات النافذة وللجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

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