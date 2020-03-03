«تعليم الوفاق» تتابع انطلاق الدورات المنهجية بمراقبتي طرابلس المركز وسوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 07:45 مساء
وكيل تعليم الوفاق خلال تفقده لبدء الدورات المنهجية، 3 مارس 2020. (صحفة وزارة التعليم بموقع فيسبوك)

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق الدورات المنهجية ببلديتي طرابلس المركز وسوق الجمعة.

وتفقد الوكيل تجمعات مدارس «التقدم» و«الجهاد» و«بشير الأسطى» و«محمد بن عثمان»، رفقة مدير إدارة الأطفال، محمود الوندي، ومراقب تعليم طرابلس المركز، عبداللطيف قاسم أغا، ورئيس وحدة التفتيش بطرابلس المركز، صالح النكيب، حسب بيان لوزارة التعليم.

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وخلال جولته التفقدية، استمع جمعة إلى ملاحظات بعض الطلاب والمعلمين حول الدورات وما تحتاجه، فيما تقدم طلاب آخرون بالشكر لوزارة التعليم لسعيها لمساعدتهم في هذه الظروف.

وأعطى الوكيل تعليماته بشأن ضرورة توضيح الأوزان النسبية للمقررات الدراسية للطلبة والتلاميذ وكيفية إعداد الامتحانات من خلالها.

وكيل تعليم الوفاق خلال تفقده لبدء الدورات المنهجية، 3 مارس 2020. (صحفة وزارة التعليم بموقع فيسبوك)
وكيل تعليم الوفاق خلال تفقده لبدء الدورات المنهجية، 3 مارس 2020. (صحفة وزارة التعليم بموقع فيسبوك)
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