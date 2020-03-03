بوريطة: إبعاد الأطراف المعنية عن أي اجتماع دولي هو «إهانة لليبيين»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 06:25 مساء
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. (الإنترنت)

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وجود الملف الليبي في أي اجتماع دولي، أيا كان، دون حضور الأطراف المعنية هو «إهانة لليبيين»، نافيا وجود أجندة خفية للرباط في هذا البلد.

ولفت بوريطة خلال مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، إلى موقف الدبلوماسية المغربية الثابت إزاء الأزمة الليبية، قائلا: «بالنسبة للرباط فإن مصلحة ليبيا والليبيين لها الأسبقية على أي اعتبار آخر»، محذرا من اللعب بمصير ليبيا، ورفض استخدامها ورقة دبلوماسية.

ووصف الوزير المغربي مناقشة الملف الليبي في أجندة أي اجتماع من أي نوع كان، دون حضور الأطراف المعنية، بـ«بالإهانة لليبيين، وهي وسيلة للإشارة إلى أنهم غير قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم» وفق قوله.

وأكد ناصر بوريطة أن المغرب ليس لديه «أجندة خفية» فيما يتعلق بليبيا، مضيفا أن «المغرب يدرك أن استقرار ليبيا أمر حاسم لاستقراره واستقرار شمال أفريقيا».

ويسعى المغرب للإشراف مجددا على الحوار بين الليبيين على أساس اتفاق الصخيرات، مع مراعاة التطورات الجديدة للأزمة مع استقباله أخيرا طرفي الصراع على أراضيه، لا سيما أنه اعتبر نفسه مهمشا من إدارة الملف، مع إبعاده من مؤتمر برلين ومن محادثات جنيف الخاصة بمتابعة مخرجات حل الأزمة، وشاركت فيه الجزائر وتونس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه علامة تحذيرية لأحد أنواع السرطان