الخطوط الأفريقية تنقل رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مصراتة

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت شركة الخطوط الأفريقية نقل رحلاتها إلى مطار مصراتة من مطار معيتيقة، بعد تعرض الأخير لقصف جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن القرار بسبب ما تعرض له مطار معيتيقة من «اعتداءات وقصف متكرر غير مبرر».

وفي الساعات الأولى من اليوم تم تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى إشعار آخر، بعد استهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي من قوات القيادة العامة، وفق ما أعلنت صفحة عملية بركان الغضب.

فيما أعلنت شركة الخطوط الأفريقية إصابة إحدى طائراتها الرابضة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس خلال القصف الجوي.

الخطوط الأفريقية: طائرة «إيرباص» تعرضت للإصابة بعشر شظايا في مطار معيتيقة

وقال الناطق باسم الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي، لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن «طائرة إيرباص 320 تابعة للشركة أصيبت بمطار معيتيقة بشظايا».

ولفت الزبادي إلى أن «مهندسي الصيانة قائمون على تقييم الأضرار لمعرفة إمكانية صيانتها داخل ليبيا من عدمها»، مشيرا إلى أنه لا توجد أضرار بشرية بالنسبة للشركة.