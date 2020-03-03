في اجتماع أزمة بطرابلس: اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 بحضور السراج والكبير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 04:16 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وعدد من المسؤولين خلال اجتماع في العاصمة طرابلس 3 مارس 2020 (المصرف المركزي)

قرر اجتماع برئاسة فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020، حضر الاجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس النواب المجتمعين في طرابلس حمودة سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وخالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، واللواء أسامة عبدالسلام جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة لقوات حكومة الوفاق.

وأشار بيان صادر عن المصرف المركزي قبل قليل إلى اتفاق الحاضرين على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين، بالإضافة إلى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا لمواجهة أزمات الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين.

اقرأ أيضا: بومطاري: قدمنا مقترحا بخفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى 40 مليار دينار

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير المالية المفوض، فرج بومطاري، أن وزارة المالية تقدمت بمقترح خفض الترتيبات المالية إلى 40 مليار دينار للعام 2020. وقال خلال مؤتمر صحفي إن المصرف المركزي رفض المقترح رغم استناده إلى نص قانوني، ما تسبب في إيقاف مرتبات يناير وفبراير الماضيين، رغم توافر موارد لدى المالية.

ونوه بومطاري إلى أن الترتيبات المالية السابقة كانت على مستويات إنفاق العام 2019 في حدود 46 مليار دينار، وقد أحيلت إلى المجلس الرئاسي في 9 نوفمبر 2019، قبل إيقاف تصدير النفط، لكنها لقيت ممانعة من المصرف.

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