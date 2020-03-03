السوق الرسمية: ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والاسترليني أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 04:00 مساء

سجلت  نشرة المصرف المركزي، الصادرة اليوم الثلاثاء، متوسطات أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي، فقد تراجع سعر العملة الأميركية إلى  1.4005 دينار للدولار الواحد، مقابل 1.4044 دينار أمس.

كما انخفض  متوسط  سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 1.7924 دينار، مقابل 1.8045 دينار أمس. 

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 في حين ارتفع سعر صرف اليورو  1.5613 دينار، مقابل 1.5511 دينار أمس. وارتفع أيضًا الفرنك السويسري اليوم إلى 1.4621 دينار، مقابل 1.4559 دينار أمس.

في المقابل تراجع اليوان الصيني إلى 0.2008 دينار، مقابل 0.2015 دينار أمس. بينما استقرت العملة اليابانية دون تغيير عند  1.3 دينار لكل مئة ين، وبالنسبة للعملة التونسية فقد ارتفعت اليوم إلى 0.4943 دينار ليبي، مقابل 0.4933 دينار أمس، وكذلك الليرة التركية إلى 0.2259 دينار مقابل 0.2251 دينار . 

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