وزير «مواصلات الوفاق» يناقش مشكلات الملاحة البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 02:50 مساء
اجتماع وزير «مواصلات الوفاق» ميلاد معتوق لمناقشة مشكلات الملاحة البحرية، 3 مارس 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقش وزير المواصلات بحكومة الوفاق المهندس ميلاد معتوق، اليوم الثلاثاء، المشكلات التي تواجه عمل غرفة الملاحة البحرية، ومنها إعادة النظر في تعديل تعريفة حقوق الوكيل وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلين عن الغرفة وشركات الملاحة العامة، حيث تطرق الاجتماع إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة شاملة لتطوير القطاع البحري في جوانبه المختلفة، وتحديد موعد اجتماع لاحق لمتابعة سير عمل الغرفة وفق ما اتفق عليه، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الإثنين، عقد مسؤولون في مصلحة المطارات التابعة للوزارة اجتماعا مع ممثلين عن شركة مجموعة الذروة القابضة بخصوص تطوير مطار معيتيقة الدولي.

يأتي الاجتماع بناء على مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتي اتفق خلالها على إعداد الدراسات المبدئية المتعلقة بتطوير المطار؛ تمهيدا لإبرام عقد امتياز وفقا لمبادئ الاستثمار المبني على المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المشروع، ومراحل إعداد الدراسات، واستيضاح وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، إذ اتفق على زيارة فريق المكتب الاستشاري الخاص بالمشروع ليبيا خلال الفترة المقبلة للاجتماع مع المختصين من المصلحة والجهات المعنية الأخرى.

يذكر أن شركة «كي بي إم جي» العالمية هي المكتب الاستشاري المكلف بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد شارك خبراء لها في الاجتماع عبر مكالمة الفيديو.

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