إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 01:55 مساء
صورة من مراسم رفع العلم الليبي على السفارة بدمشق، 3 مارس 2020، (الإنترنت)

أُقيمت مراسم إعادة افتتاح السفارة الليبية في سورية، اليوم الثلاثاء، شملت رفع العلم الليبي على مقر السفارة في دمشق، إيذانًا بعودة العمل بها.

يشار إلى أن وفد الحكومة الموقتة، برئاسة نائب رئيس الحكومة عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، زار سورية مطلع الأسبوع الجاري، وأجرى خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين السوريين، حيث وقَّع الطرفان الأحد الماضي، مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

والتقى الوفد وزير الخارجية السوري وليد المعلم والرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد ضرورة مواجهة تحركات تركيا في البلدين، التي تسهم في «زعزعة الاستقرار في المنطقة».

وقال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن العلم السوري سيرفرف في سماء ليبيا قريبًا، منوهًا بأن عودة العلم الليبي مرفرفًا في سماء سورية «مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وشدد المقداد على «دعم نضال الشعب الليبي ودور (القيادة العامة) والحكومة الموقتة»، معقبًا: «المؤامرة تفشل في ليبيا يومًا بعد يوم».

مقر السفارة الليبية في دمشق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه علامة تحذيرية لأحد أنواع السرطان