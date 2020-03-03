بومطاري: قدمنا مقترحا بخفض الترتيبات المالية للعام 2020 إلى 40 مليار دينار

وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري إن وزارة المالية تقدمت بمقترح خفض الترتيبات المالية إلى 40 مليار دينار للعام 2020.

ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بطرابلس، إلى أن المصرف المركزي رفض المقترح رغم استناده على نص قانوني، ما تسبب في إيقاف مرتبات يناير وفبراير الماضيين، رغم توفر موارد لدى المالية.

وأشار بومطاري إلى أن الترتبيات المالية السابقة كانت على مستويات إنفاق العام 2019 في حدود 46 مليار دينار وقد أحيلت إلى المجلس الرئاسي في 9 نوفمبر 2019، قبل إيقاف تصدير النفط، لكنها لقت ممانعة من المصرف.

وأكد بومطاري تحمل حكومة الوفاق والوزارة مسؤولياتهما لحل مشكلة التوظيف، منوها بتعيين نحو 250 ألف موظف في عامي 2013 و2014، قبل تشكيل الحكومة.