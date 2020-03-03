«النواب» يبدأ مناقشة «تجاوزات البعثة الأممية»

جانب من جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، 3 مارس 2020 (موقع المجلس الإلكتروني)

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، في بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، لمناقشة تداعيات المسار السياسي للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق: إن «المجلس يناقش خلال جلسة اليوم تداعيات المسار السياسي للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة وتجاوزات البعثة الأممية تجاه السلطات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي».

اقرأ ايضا: «خارجية الوفاق» تعلق على استقالة سلامة

والمسار السياسي هو أحد مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية، بجانب الحوارين الأمني والاقتصادي وكلها ترعاها الأمم المتحدة.

وعلى نحو مفاجئ، تقدم المبعوث الأممي غسان سلامة أمس الإثنين بطلب إعفائه من منصبه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، معللا طلبه بالقول «صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد».

وسلامة هو سادس مبعوث أممي إلى ليبيا منذ العام 2011، وأول مبعوث يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء مهامه من منصبه الذي يشغله منذ أكثر من عامين.

جانب من جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، 3 مارس 2020 (موقع المجلس الإلكتروني)