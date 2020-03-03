سيالة: ليبيا تبذل قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 10:20 صباحا
وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق، محمد سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، إن ليبيا تبذل قصارى جهدها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، رغم الإمكانات المحدودة، متابعا: «هذا ظهر جليا في آخر تقارير العام 2019 حين انخفض معدل الهجرة بنسبة عالية جدا».

ونوه سيالة بأن ليبيا نادت منذ سنوات بضرورة تنمية مناطق تصدير الهجرة غير القانونية؛ للحد من تدفق المهاجرين، وأن ليبيا استثمرت مليارات الدولارات في هذا الإطار، وهو «الأمر الذي لم توافق عليه عدة دول» من بينها أعضاء في المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية المنعقد في مراكش المغربية، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأوضح سيالة في كلمته بالمؤتمر أن التجارب السابقة أثبتت هشاشة السياسات المنعزلة والانفرادية في حل موضوع الهجرة، داعيا جميع الأعضاء للعمل بشكل جماعي وتضامني للوصول إلى حلول جذرية، ونبه من خطورة هذه الظاهرة التي تفسح المجال للاتجار بالبشر وتهريب السلاح وتنامي ظهور الجماعات الإرهابية.

وفي 3 يناير الماضي، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة تقريرا بشأن تدفقات الهجرة إلى أوروبا خلال العام الماضي، أظهر تراجعا كبيرا في أعداد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، إذ سجلت 14 ألفا و500 مهاجر من ليبيا وتونس، مقابل 24 ألفا و815 مهاجرا في العام 2018.

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