تعليق الملاحة بمطار معيتيقة بعد استهدافه بقصف صاروخي

أعلنت صفحة عملية بركان الغضب، تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى إشعار آخر، بعد استهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي من قوات القيادة العامة.

وبحسب بيان للصفحة اليوم، تم إخلاء الصالة من المسافرين والموظفين.