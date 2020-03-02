الوكيل يبحث مشاكل مراقبات التعليم في الجنوب واحتياجات المدارس من المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 10:12 مساء
وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، مع مراقبي التعليم ببلديات الجنوب، 2 مارس 2020 (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم عادل جمعة، اليوم الإثنين، مع مراقبي التعليم ببلديات الجنوب، الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العملية التعليمية وانتظامها داخل مؤسسات التعليم العام بمراحله المختلفة (رياض أطفال، تعليم أساسي وثانوي)، وسبل تذليلها من أجل حسن سير الدراسة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

واستوضح الوكيل عن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من طرف المراقبات فيما يخص سد احتياجات المدارس من المعلمين، وتوزيع الميزانية التشغيلية على المدارس، وصرف علاوة الحصة للمعلمين.

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فيما أوضح مراقبو التعليم أن المدارس تعمل بكامل طواقمها الإدارية والتربوية والتعليمية، ولا يوجد بها أي عجز في المعلمين، مؤكدين الانتهاء من توزيع صكوك الميزانية التشغيلية على المدارس، واتخاذهم كافة الإجراءات الإدارية والفنية التي من شأنها التسريع من عملية صرف علاوة الحصة للمعلمين.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التعليم بطرابلس، والذي ضم مراقبي التعليم ببلديات (براك - أوباري- الغريفة - القرضة - إدري- مرزق- الشرقية - بنت بية)، لاستعراض استعدادات مراقبات تعليم الجنوب لتنظيم دورات التقوية المنهجية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، ومناقشة الاحتياجات المدرسية المتمثلة في المقاعد والسبورات البيضاء والخطاط.

وحول دورات التقوية المنهجية كشف مراقبا التعليم ببلديتي براك وأوباري، عن بدء تقديم الدروس لطلبة الشهادتين في بلديتيهما انطلاقاً من عشية اليوم الإثنين، فيما أفاد مراقبو التعليم بباقي البلديات بأنهم في طور إتمام الترتيبات الخاصة بتنظيم الدورات.

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