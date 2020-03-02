غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 02 مارس 2020, 09:57 مساء
لقاء سابق بين سلامة وغوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس تلقى رسالة من رئيس البعثة غسان سلامة «تتضمن عزمه على ترك منصبه كممثل خاص للأمين العام في ليبيا».

وأضاف العلم في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «أكد أنه كان دائمًا على ثقة تامة في عمل سلامة والجهد الكبير الذي بذله لإحلال السلام في ليبيا».

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة سيناقش مع سلامة «سبل ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق من تقدم» في ليبيا.

اقرأ أيضا: سلامة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من منصبه

وفي وقت سابق اليوم، قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الإثنين، إنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس إعفاءه من منصبه، مرجعا ذلك لأسباب صحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي