عماري زايد يترأس اجتماعا لبحث أوجه العلاقة بين وزارة التعليم والجامعات وآليات ضبطها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 08:13 مساء
عماري زايد يترأس اجتماعا لبحث أوجه العلاقة بين وزارة التعليم والجامعات وآليات ضبطها, 2 مارس 2020 (تعليم الوفاق)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم مع مديري إدارات الجامعات والدراسات العليا والملحقيات وشؤون الموفدين، تحديد أوجه العلاقة بين وزارة التعليم والجامعات وآليات ضبطها.

وبحسب بيان لوزارة التعليم اليوم، فإن اللقاء الذي حضره مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ومدير مركز التوثيق والمعلومات ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ناقش أيضا المعلومات والبيانات الإحصائية لقطاع التعليم العالي وآليات رصد المؤشرات، وعمل لجنة إعادة هيكلة الجامعات والنتائج المرجوة منها.

وأكد عماري خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه، أهمية الدور التكاملي للوزارة والجامعات في كافة النواحي، مشدداً على توجه وزارة التعليم في التنسيق مع الجامعات لصرف المخصصات المالية للكليات بشكل مباشر واستفادة الكليات والأقسام منها.

كما شدد على ضرورة مشاركة البيانات الخاصة بالجامعات والموجودة بمراكز المعلومات بالجامعات مع مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، والاستفادة منها في ربط الجامعات الليبية بالمنظمات الدولية وضرورة توفر البيانات والإحصائيات والمؤشرات اللازمة لمشاركة قطاع التعليم في ليبيا في التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات المختصة.

وناقش المجتمعون مع الوزير عدداً من القضايا المرتبطة بسير العملية التعليمية في الجامعات وعلى رأسها المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس، كما اتفق الحاضرون على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للجامعات بشكل عاجل.

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