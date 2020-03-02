الثني يزور مقر فرع جامعة بنغازي في بلدية الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 07:44 مساء
استقبال الثني لدى زيارته فرع جامعة بنغازي في بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا. (الإنترنت)

أجرى رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الإثنين، زيارة إلى مقر فرع جامعة بنغازي في بلدية الكفرة جنوب شرق البلاد ضمن زيارته للمنطقة التي بدأها قبل يومين ضمن وفد وزاري.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الثني والوفد المرافق له تفقدوا خلال الزيارة أروقة وأقسام وكليات فرع الجامعة واستمعوا خلال الجولة لرئيس وأساتذة فرع الجامعة وطلابها، الذين أكدوا المعاناة من النقص في القاعات الدراسية والمعامل والمرافق التعليمية.

وأضافت أن رئيس الحكومة الموقتة والوفد المرافق له زاروا أيضا معرضا يقيمه طلاب الجامعة لعرض إبداعاتهم وعددا من المقتنيات التاريخية والتراثية الخاصة بمنطقة الكفرة، مشيرة إلى أن باحة فرع جامعة بنغازي بالكفرة تشهد مشروع إنشاء مدرسة إضافية بالبلدية.

وحيا الثني خلال جولته فرع الجامعة رئيس وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، مؤكدا تقديمه الدعم التام للصروح العلمية بما سيسهم في رقي البلد وتحصين شبابها ومشاركتهم في إعادة بناء الدولة المنشودة لكل الليبيين بحسب الحكومة الموقتة.

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