تونس تعلن تسجيل أول حالة مصابة بفيروس «كورونا» الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 05:24 مساء
مستشفى عام في تونس. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة التونسية الإثنين عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس «كورونا» الجديد ، وهي حالة لتونسي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة، بحسب وكالة ألأنباء التونسية «وات».

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن في وقت سابق  أخذه عينة لمواطن ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن الفحص المعملي للعينة أظهر خلو الحالة من الفيروس.

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وأوضح المركز أن مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار «معيتيقة» الدولي أخطره بوجود حالة اشتباه بفيروس «كورونا» لمسافر ليبي قادم من إيطاليا عبر تونس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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