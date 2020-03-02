الدولار يتخلي عن مكاسبه الصباحية في السوق الموازية

أسعار العملات في السوق الموازية.

تخلي الدولار عن مكاسبه التي حققها أمام الدينار في مستهل تعاملات السوق الموازية اليوم الإثنين.

وهبطت العملة الأميركية إلى 4.41 دينار مقابل 4.60 دينار في بداية تعاملات اليوم بفارق 21 قرشا، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى الوتيرة نفسها، جاء هبوط اليورو بفارق 18 قرشا، مسجلا 4.85 دينار في نهاية التداولات مقابل 5.03 دينار صباح اليوم، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني بفارق 18 قرشا، مسجلا 5.64 دينار مقارنة بـ 5.82 دينار صباح اليوم.

وهبطت الليرة التركية إلى 0.72 دينار مقابل 0.74 دينار صباح اليوم بفارق قرشين اثنين، كذلك تراجع الدينار التونسي إلى 1.60 دينار ليبي مقابل 1.62 دينار صباح اليوم، وبفارق قرشين اثنين.