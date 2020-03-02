الطاهر يناقش مع مسؤول أممي برامج تخفيف المعاناة عن النازحين

لقاء ميلاد الطاهر مع ممثلين عن بعثة منظمة الهجرة في ليبيا، 2 مارس 2020، (وزارة الحكم المحلي)

ناقش وزير الحكم المحلي المفوض في حكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر مع مدير بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في ليبيا، جان بول كافالييه، البرامج والمشاريع المقرر تنفيذها من قبل المفوضية خلال العام الجاري، والتي تهدف إلى دعم البلديات في المجالات ذات الطابع الإنساني من أجل تخفيف المعاناة عن النازحين.

وبحث الحضور آخر المستجدات في المشاريع المنفذة، إضافة إلى عدة مواضيع ذات علاقة بتعزيز التعاون بين الوزارة والبعثة الأممية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما اجتمع الطاهر صباح اليوم مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكوا سودا، لمناقشة آلية حصر المهاجرين غير النظاميين ودعم البلديات.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات في ملف نظم المعلومات الجغرافية «Gis» الخاص بالبلديات بالتعاون مع منظمة الهجرة.