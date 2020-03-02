أبوالغيط يتفق مع وزير خارجية الكونغو على تعزيز التعاون لتسوية الأزمة الليبية

اجتماع أمين الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، مع وزير خارجية الكونغو جاكوسو، 2 مارس 2020، (الجامعة العربية)

اتفق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مع وزير خارجية الكونغو جون كلود جاكوسو على تعزيز التعاون بين الجامعة واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا؛ لتأمين الاتساق والتكامل بين الجهود العربية والأفريقية المبذولة لتسوية الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين في القاهرة، حيث نوها بضرورة «توحيد موقف المجتمع الدولي من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ومساندة النشاط الذي يضطلع به المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في هذا الاتجاه»، حسب بيان الجامعة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة في ليبيا والجهود العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، حيث عرض أبوالغيط مجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة لتثبيت الهدنة القائمة في ليبيا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين حكومة الوفاق والقيادة العامة، ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات التسوية الثلاثة، العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي يرعاها سلامة.

كما أطلع جاكوسو، أبوالغيط على الدور الذي يسعى الاتحاد الأفريقي إلى القيام به في سبيل حلحلة الأزمة الليبية، بما في ذلك عبر اللجنة المعنية بليبيا، والتي يتولى رئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو رئاستها، وعقدت آخر اجتماع لها في برازافيل يوم 30 يناير الماضي.

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وكان الوزير الكونغولي كشف عن تخصيص اجتماع لجنة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا ببرازافيل يوم 12 مارس الجاري؛ للتشاور حول ترتيبات تنظيم مؤتمر كبير للمصالحة الليبية الشاملة.