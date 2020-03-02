الدولار يسجل قفزة مفاجئة في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار الأميركي قفزة مفاجئة مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية بفارق 17 قرشا، مسجلة 4.60 دينار، مقابل 4.43 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى نفس الوتيرة، جاء صعود اليورو بفارق 18 قرشا، مسجلا 5.03 دينار، مقابل 4.85 دينار أمس، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني بفارق 22 قرشا، مسجلا 5.82 دينار، مقارنة بـ5.60 دينار أمس.

كذلك ارتفعت الليرة التركية بفارق 3 قروش، مسجلة 0.74 دينار، مقارنة بـ 0.71 دينار أمس، في حين صعد الدينار التونسي بفارق 6 قروش، مسجلا 1.62 دينار، مقابل 1.56 دينار أمس.