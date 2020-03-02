رسمياً.. الحكومة الموقتة تنقل مقر مجلس الوزراء من البيضاء إلى بنغازي

قررت الحكومة الموقتة بشكل رسمي، نقل مقل مجلس الوزراء من البيضاء إلى بنغازي، وفق بيان للحكومة الأحد.
يذكر أن مقر الحكومة الموقتة في البيضاء حاليا، في انتظار الانتهاء من تدشين المقر الجديد في بنغازي، وهو ما تم بالفعل.
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