صباح الحاج: «النواب» يناقش اليوم «تجاوزات البعثة الأممية» حول اللجنة المشكلة للمشاركة في الحوار السياسي

مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج، (أرشيفية : الإنترنت)

قالت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج، إن المجلس سيناقش اليوم الإثنين، «تجاوزات البعثة الأممية لقرار المجلس حول اللجنة المشكلة منه للمشاركة في الحوار السياسي».

وتابعت الحاج، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس سيناقش مراجعة قرار المشاركة في المسار السياسي بجنيف من عدمه، خاصة بعد «تجاوز المبعوث الأممي غسان سلامة لقراراته».

وأشارت الحاج إلى أن البعثة لم تتواصل معها شخصيا، مؤكدة أنها كانت ستشارك ضمن وفد النواب المشارك في الحوار السياسي.

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والحوار السياسي هو أحد مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية، بجانب الحوارين الأمني والاقتصادي وكلها ترعاها الأمم المتحدة.