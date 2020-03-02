الثني يبحث مع أعيان التبو في الكفرة سبل حل مختنقات مناطقهم

رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني مع أعيان التبو في الكفرة. 1 مارس 2020 (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مساء الأحد بمدينة الكفرة، مع مجموعة من أعيان وحكماء مكون التبو، كافة المشاكل التي تواجههم والمختنقات بمناطقهم في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة والزراعة.

وأصدر الثنى، تعليمات بحصر كافة المتطلبات وموافاة ديوان الحكومة الموقتة بقائمة المختنقات والاحتياجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ودراسة الاحتياجات وتقديم الآراء المناسبة حيال حل معظم الإشكاليات المتعلقة بالتعليم الجامعي والحصر النهائي لاحتياجات المنطقة، بحسب بيان للحكومة الموقتة.

كما وجه بالإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة لتنفيذ مشاريع حفر الآبار وشبكات المياه والصرف الصحي بمناطق (الشورى وربيانة وقدرفي) التي ينحدر معظم سكانها من قبائل التبو، وكلف شركة الخدمات العامة الكفرة بنقل القمامة ومخلفات البناء الموجودة بالفرع البلدي الشورى بشكل فوري.