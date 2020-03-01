«قوات الوفاق» تستهدف منصة صواريخ قصفت مطار معيتيقة وأحياء في طرابلس

الناطق باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قواته استهدفت منصة صواريخ في محور عين زارة، كانت تستهدف مطار معيتيقة، وأحياء عدة من طرابلس في أوقات سابقة، كما دمرت مدرعة إماراتية بمن فيها من عناصر قتالية.

ولفت إلى أن قوات حكومة الوفاق، استهدفت مجموعة من المشاة في محور السواني، ودمرت 3 آليات مسلحة وقتلت ما لا يقل عن 15 من العناصر القتالية.

وبحسب قنونو، ألقت قوة تأمين وحماية الطريق الساحلي القبض على عنصرين تابعين للقيادة العامة يقودان «عمليات قطع الطريق الساحلي»، مشددا على أن هناك تعليمات لقوات الوفاق «بالتعامل الفوري والرد القاسي» في كافة المحاور، ورصد واستهداف كافة منصات الصواريخ والمدفعية وعربات الجراد التي تلقي قذائفها باتجاه العاصمة طرابلس.

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