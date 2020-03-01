قنونو: تدمير 6 آليات عسكرية و«مدرعتين إماراتيتين» خلال صد هجوم بري لـ«القيادة العامة»

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، عن تدمير 6 آليات عسكرية بينها «مدرعتان إماراتيتان»، ومقتل 8 مقاتلين تابعين للقيادة العامة خلال صد قوات المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، هجوماً بريا في أكثر من محور قتالي خلال اليومين الماضيين.

وتابع قنونو، خلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب اليوم الأحد، أن هذا الهجوم يأتي بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مطار معيتيقة وأحياء عدة من طرابلس بصواريخ غراد.

ولفت إلى أن قوات الوفاق بالمنطقة العسكرية الغربية رصدت تحرك قرابة الـ 70 آلية تابعة للقيادة العامة خلال اليومين الماضيين، قادمة من ترهونة إلى العربان ومنها إلى الهيرة، وحاولت التسلل إلى العزيزية.