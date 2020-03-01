مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة بعد سقوط قذيفة على منزلهم بطريق الشوك
القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 10:37 مساء
قال مستشار وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات لقى مصرعه فيما أصيب 4 أفراد من العائلة نفسها جراء سقوط قذيفة على منزلهم بطريق الشوك في طرابلس.
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