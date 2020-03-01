مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة بعد سقوط قذيفة على منزلهم بطريق الشوك

قال مستشار وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات لقى مصرعه فيما أصيب 4 أفراد من العائلة نفسها جراء سقوط قذيفة على منزلهم بطريق الشوك في طرابلس.