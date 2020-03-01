وزير خارجية الكونغو: «على الأفارقة المبادرة لحل الأزمة الليبية.. لا يوجد سبب للعودة إلى الغرب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 09:11 مساء
وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، (أرشيفية : الإنترنت)

قال وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، «على الأفارقة المبادرة لحل الأزمة الليبية، لا يوجد سبب للعودة إلى الغرب»، في إشارة إلى رفضه تعدد المبادرات الأجنبية لتسوية الأزمة، مضيفا «لدينا القدرة والحكمة الإفريقية لتصور حلول للمشكلة الليبية».

وسلم جاكوسو، بصفته مبعوثا لرئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، الرئيس التشادي إدريس ديبي، مظروفا مغلقا حول الأزمة الليبية، في سياق الترتيبات لاجتماع اللجنة التحضيرية الشهر الجاري للفصل في تفاصيل منتدى للمصالحة الوطنية، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وقال مبعوث رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، إلى العاصمة التشادية أنجامينا، وفق وسائل إعلام تشادية، إنه جاء خصيصا لتسليم رسالة إلى الرئيس «ديبي» حول ما يتعلق بالأزمة الليبية بسبب تحولها إلى «مصدر قلق دائم لرئيسي الدولتين وكذلك لجميع الدول المجاورة في ليبيا الذين يعانون من تداعياتها».

ولم تكشف الرئاسة التشادية أو الكونغولية عن فحوى الرسالة، لكن مصادر إفريقية أوضحت في تصريحات صحفية أن الأمر يتعلق بترتيبات اجتماع اللجنة التحضيرية بشأن ليبيا المنبثقة عن القمة الأفريقية بأديس أبابا، المقرر لها في مارس الجاري بالكونغو، للفصل في تفاصيل منتدى المصالحة الوطنية بين الليبيين والتي ستكون لها الكلمة الفصل حول تاريخ ومكان ومضمون المؤتمر.

والرئيس الكونغولي هو الرئيس الحالي للجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والتي تضم إلى جانب تشاد الجزائر وموريتانيا ومصر وتونس وجنوب إفريقيا والنيجر، حيث اتفقت في آخر اجتماع لها شهر يناير الماضي على تنظيم مؤتمر مصالحة وطنية يجمع الليبيين تحتضنه إحدى الدول الإفريقية.

 

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