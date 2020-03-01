الثلاثاء.. تقلبات جوية منتظرة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 08:24 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية منتظرة بعد غد الثلاثاء، على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب بيان لوزارة المواصلات، فإن هذه التقلبات يصحبها انخفاض في الحرارة ورياح نشطة مع سقوط أمطار متفرقة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا ربيعيًّا دافئًا اليوم الأحد وغدًا الإثنين على كافة مناطق البلاد.

الأرصاد: طقس ربيعي على كافة مناطق البلاد

وحسب النشرة الجوية للأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 21 و28 درجة مئوية على أغلب المناطق، وبين 16 و18 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتصل غدًا إلى 30 درجة مئوية على بعض مناطق الشمال الغربي.

ونوهت الأرصاد الجوية إلى ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على أقصى مناطق الساحل الشرقي وأقصى الساحل الغربي. ومن المتوقع حدوث تقلبات جوية بعد غد الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، يصحبها انخفاض في الحرارة ورياح نشطة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

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