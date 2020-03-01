بدء الكشف الطبي للراغبين في الانضمام للإدارة العامة للبحث الجنائي بإجدابيا

بدء الكشف الطبي للراغبين في الانضمام للإدارة العامة للبحث الجنائي إجدابيا, 1 مارس 2020 (الإدارة العامة للبحث الجنائي إجدابيا)

بدأت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا، الكشف الطبي للراغبين في الانضمام للإدارة فرع الواحات.

وبحسب بيان للإدارة اليوم، بدأت اليوم اللجنة المكلفة من وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، إجراءات الكشف الطبي للمستجدين بفحص كامل لتجهيزهم للدورة القادمة.