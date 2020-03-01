خبراء دوليون وعرب في ندوة علمية عن «كورونا» بمدينة سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 03:00 مساء
أحد المشاركين في ندوة فيروس كورونا بقاعة مستشفى ابن سينا التعليمي سرت. (مستشفى ابن سينا)

نظمت كلية الطب بجامعة سرت صباح اليوم الأحد بقاعة مستشفى ابن سينا التعليمي سرت ندوة علمية للتوعية بفيروس «كورونا» المستجد.

واستضافت الندوة عددا من الإخصائيين والاستشاريين من عدة دول عربية وأجنبية عبر الدوائر المغلقة (الفيديو) لتبادل المعلومات وبيان حقائق الفيروس ومخاطره وطرق الوقاية منه، وفق المكتب الإعلامي لمستشفى ابن سينا التعليمي سرت.

وشهدت الندوة حضور العناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف القطاعات الصحية ببلدية سرت، وعدد من طلاب الكليات الطبية والمهتمين بهذا الشأن.

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وتحدث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، في كلمة مسجلة عن الوضع الصحي العالمي والمحلي للفيروس، والإجراءات التي اتخذها المركز للوقاية منه.

كما أوضح المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.محمد الفقيه في كلمة مسجلة عمل فرق الرصد والتقصي في كافة المدن الليبية.

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