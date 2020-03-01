غوتيريس يطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2510

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 02:41 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الهجمات التي تستهدف مطار معيتيقة والأحياء المدنية في جنوب العاصمة طرابلس، مؤكدا «وجوب حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي».

وقال الناطق باسم الأمين العام، في تصريح نقله موقع البعثة الأممية، «يدعو الأمين العام إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، ويشير إلى قرار مجلس الأمن 2510 الذي اتخذ أخيرا ويحث على تنفيذه».

والجمعة، أعلنت قوات حكومة الوفاق أن مطار معيتيقة ومحيطه، وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صاروخ غراد؛ فيما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

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وفي رد فعل على هذا الهجوم، أكدت البعثة الأممية رفضها القصف المكثف على عدة أحياء في طرابلس واستهداف المدنيين الذي حدث، الجمعة، مؤكدة أن المسارات الثلاثة لحل الأزمة مستمرة ولن يوقفها «لا صواريخ الغراد ولا التصريحات المضللة».

وفي 12 فبراير الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة بالغالبية على اعتماد مشروع القرار رقم «2510» المقدم من بريطانيا بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين، وهو أول نص ملزم تبناه مجلس الأمن منذ اندلاع المعارك بداية أبريل الماضي.

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