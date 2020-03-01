مع الصين وإيران.. واشنطن تدرج ليبيا في قائمة «منع السفر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 02:27 مساء
مقر وزارة الخارحية الأميركية في واشنطن. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تعليمات محدثة بشأن السفر إلى الخارج، وأدرجت في لائحتها ليبيا في المستوى الرابع الذي ينصح بتجنب دخولها بسبب الصراع المسلح فضلا عن المخاطر الصحية المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأعدت الخارجية الأميركية يوم الجمعة الماضي قائمة من النصائح بشأن السفر إلى بلدان العالم لتجنب العدوى بـ«كورونا» المستجد إلى جانب تحذيرها من المخاطر الأمنية بعدد من الدول.

وأدرجت واشنطن ليبيا في المستوى الرابع من قائمتها التي تنصح فيها «لا تسافر» بسبب الإرهاب والخطف والصراع المسلح، في حين وضعت بجانب الصين وإيران تفاديا لمخاطر الإصابة بفيروس «كورونا».

وجاءت في القائمة كل من العراق ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا واليمن وجنوب السودان وبوركينا فاسو وسورية والصومال وأفغانستان وكوريا الشمالية.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت تعليمات بشأن السفر إلى عدة دول نظرا للقيود على السفر والتنقل في البلاد، التي تم فرضها لانتشار الفيروس.

وارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة أمس السبت إلى 22 شخصا، وسجلت أول حالة وفاة في ولاية واشنطن.

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وفي الصين التي سجلت ظهور أولى حالات الإصابة نهاية العام الماضي، أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 2873 حالة بعد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة. كما بلغ عدد الإصابات 79824، أغلبها في إقليم هوبي.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية إصابة 376 حالة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد في البلاد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3526، من بينها 17 حالة وفاة.

ويعتبر هذا التفشي هو الأكبر خارج الصين، التي بدأ بها انتشار الفيروس في ديسمبر 2019.

 

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