118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019

أعلنت وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق أن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن منظوماتها بلغ 118.018 ألف باحث وباحثة في كامل ربوع ليبيا حتى نهاية العام الماضي 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) عن مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل قوله إن «توزيع الباحثين عن العمل المسجلين في المنطقة الجنوبية بلغ 13.508 ألف باحث.

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وحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد الباحثين في المنطقة الشرقية 7330 باحثا، و65.196 ألف باحث عن العمل بالمنطقة الغربية، و31.984 ألف باحث بالمنطقة الوسطى.

كانت وزارة العمل أعلنت في العام 2017 أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل بلغت 67% مقارنة بالعاطلين عن العمل ما فوق سن الخمسين عاما، وذلك من عدد 137 ألف مسجل في منظومة البحث عن عمل في 55 مكتب عمل بالبلاد.