وفد من الحكومة الموقتة يصل دمشق

وفد الحكومة الموقتة لدى وصوله دمشق 1 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

قالت الحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إن «وفدا ليبيا رفيعا وصل إلى العاصمة السورية دمشق لبحث التعاون بين البلدين في صد العدوان التركي ومكافحة الإرهاب»، وذلك خلال جملة لقاءات من المقرر أن يجريها الوفد مع مسؤولين سوريين.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة، فإن الوفد يضم «نائب رئيس الحكومة الموقتة عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، والمكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات».

اقرأ أيضا: لافروف يؤكد نقل «مئات المقاتلين» من إدلب إلى ليبيا



كما يضم الوفد رئيس جهاز المخابرات التابع للحكومة الموقتة اللواء مصطفى المقرعن، ومدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي، وفق الوزارة. وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في مقدمة مستقبلي وفد الحكومة الموقتة لدى وصوله لمطار دمشق الدولي.

وفي تصريحات سابقة، اتهمت القيادة العامة للجيش، على لسان الناطق الرسمي اللواء أحمد المسماري، تركيا بنقل عناصر «جبهة النصرة» من سورية إلى ليبيا، مقدرا عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سورية إلى ليبيا بنحو ثمانية آلاف.