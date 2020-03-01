وفد من الحكومة الموقتة يصل دمشق

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 01 مارس 2020, 11:13 صباحا
وفد الحكومة الموقتة لدى وصوله دمشق 1 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

قالت الحكومة الموقتة، اليوم الأحد، إن «وفدا ليبيا رفيعا وصل إلى العاصمة السورية دمشق لبحث التعاون بين البلدين في صد العدوان التركي ومكافحة الإرهاب»، وذلك خلال جملة لقاءات من المقرر أن يجريها الوفد مع مسؤولين سوريين.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة، فإن الوفد يضم «نائب رئيس الحكومة الموقتة عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، والمكلف بتسيير مهام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات».

اقرأ أيضا: لافروف يؤكد نقل «مئات المقاتلين» من إدلب إلى ليبيا

كما يضم الوفد رئيس جهاز المخابرات التابع للحكومة الموقتة اللواء مصطفى المقرعن، ومدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي السفير عبدالسلام الرقيعي، وفق الوزارة. وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في مقدمة مستقبلي وفد الحكومة الموقتة لدى وصوله لمطار دمشق الدولي.

وفي تصريحات سابقة، اتهمت القيادة العامة للجيش، على لسان الناطق الرسمي اللواء أحمد المسماري، تركيا بنقل عناصر «جبهة النصرة» من سورية إلى ليبيا، مقدرا عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سورية إلى ليبيا بنحو ثمانية آلاف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مضاد حيوي جديد بفضل الذكاء الصناعي