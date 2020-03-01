«بركان الغضب»: إصابة 7 مواطنين جراء سقوط قذيفة على منزل بمنطقة عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 12:31 صباحا

أعلنت عملية «بركان الغضب» إصابة سبعة مواطنين جراء سقوط قذيفة على منزل بمنطقة عين زارة طريق السكة، مساء أمس السبت.

وأتهمت «بركان الغضب» قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، ونشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك» أسماء الضحايا، وأشارت إلى نقل جميع الحالات لتلقى العلاج اللازم.

وشملت قائمة الضحايا كل من «إسراء علي عمار 29 سنة، أميرة علي إبراهيم 36 سنة، أحمد علي عمار 34 سنة، امباركه عمر الجالي 62 سنة، الشارده عمر الجالي 63 سنة، ماريه جمال القاضي 3 سنوات، علي أحمد علي إبراهيم عمره يومين».

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