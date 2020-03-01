سرقة 4700 متر أسلاك كهرباء في الجفارة والسواني والقارابولي

أعمدة كهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، سرقة مجهولين 4700 متر أسلاك كهربائية من مناطق الجفارة والسواني والقارابولي.

وقالت الشركة إن الكهرباء انقطعت عن جزء من منطقة العزيزية جراء سرقة مجموعات مارقة خارجة عن القانون، 1700 متر أسلاك من خط الأوغنة في الجفارة، وذلك حسب ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتكرر المشهد نفسه في منطقة السوانى، بعد سرقة 2100 متر من الأسلاك الكهربائية خط من «طق النار» وفصل التغدية عن قرابة 60 محولًا هوائيًا، و سبع محطات أرضية، فيما شهدت منطقة القارابولى سرقة 900 متر الأسلاك الكهربائية خط «الزطارنة» التابع لإدارة توزيع المرقب، كما كسر مجهولين خمسة أعمدة كهربائية.