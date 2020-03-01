سرقة 4700 متر أسلاك كهرباء في الجفارة والسواني والقارابولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 12:24 صباحا
أعمدة كهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، سرقة مجهولين 4700 متر أسلاك كهربائية من مناطق الجفارة والسواني والقارابولي.

وقالت الشركة إن الكهرباء انقطعت عن جزء من منطقة العزيزية جراء سرقة مجموعات مارقة خارجة عن القانون، 1700 متر أسلاك من خط الأوغنة في الجفارة، وذلك حسب ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتكرر المشهد نفسه في منطقة السوانى، بعد سرقة 2100 متر من الأسلاك الكهربائية خط من «طق النار» وفصل التغدية عن قرابة 60 محولًا هوائيًا، و سبع محطات أرضية، فيما شهدت منطقة القارابولى سرقة 900 متر الأسلاك الكهربائية خط «الزطارنة» التابع لإدارة توزيع المرقب، كما كسر مجهولين خمسة أعمدة كهربائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخضير المدن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب