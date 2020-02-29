باشاغا يصل تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 10:12 مساء
أثناء وصول فتحي باشاغا تونس، 29 فبراير 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إلى العاصمة التونسية، اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين، وفق ما أعلنت الوزارة.

وتنطلق الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، غدًا الأحد في تونس، تحت رعاية الرئيس قيس سعيد ، بحضور  وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمة ودولية.

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وستناقش الدورة عددًا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين.

وسبق انعقاد هذه الدورة اجتماع تحضيري شارك فيه ممثلو وزراء الداخلية العرب، جرت فيه دراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، لعرضها على الدورة.

أثناء وصول فتحي باشاغا إلى تونس، 29 فبراير 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
أثناء وصول فتحي باشاغا إلى تونس، 29 فبراير 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
أثناء وصول فتحي باشاغا إلى تونس، 29 فبراير 2020. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
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