أزمة الوقود وغاز الطهي تعود مجددا لمدينة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 29 فبراير 2020, 09:52 مساء
محطة وقود في سرت، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

تشهد مدينة سرت وضواحيها أزمة كبيرة في ملف الوقود وغاز الطهي، مما سبب ارتباكًا كبيرًا في الحركة العامة للسيارات والمواطنين، وتغيب عدد كبير من الموظفين والموظفات عن أعمالهم بسبب نفاد البنزين من سياراتهم الخاصة.

وقال مصدر بلجنة الأزمة سرت إلى «بوابة الوسط»، إن عددًا كبيرًا من المحطات في سرت وضواحيها مغلقة اليوم، باستثناء محطة واحدة تشهد ازدحامًا شديدًا، لافتًا إلى أن المحطات تشهد اصطفاف السيارات أمامها بالمئات مند أمس.

وأوضح أن مشكلة البنزين سببت كارثة حقيقية بسبب عدم تنظيم آلية توزيع الوقود، وعدم استمرارية وصول الشاحنات المحملة بالوقود من المنطقة الشرقية، وكذلك الغاز لمدينة سرت.

وكان رئيس لجنة الأزمة سرت أعلن وصول أربع شاحنات محملة بالوقود إلى المدينة، تابعة لشركة «الشرارة والراحلة» وعلى متن كل شاحنة 400 ألف لتر من البنزين سيتم توزيعها غدًا الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخضير المدن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب