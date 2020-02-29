توقيع اتفاق لتسهيل دخول السيارات الليبية مصر عبر منفذ السلوم.. قريبا

رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، مع أعضاء إدارة النادي الليبي للسيارات، 29 فبراير 2020 (الإنترنت)

اتفق رئيس الغرفة التجارية الليبية- المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، مع أعضاء إدارة النادي الليبي للسيارات، على تفعيل دور النادي لتسهيل دخول السيارات الليبية مصر عبر منفذ السلوم البري دون مشاكل.

وحسب المكتب الإعلامي للغرفة اليوم، تم الاتفاق المبدئي على ضرورة دفع رسوم الكتيبات التي تصدر من النادي بقيمة أربعمئة دينار، وتسترجع منها مئة دينار عند العودة بالسيارة للأراضي الليبية.

وأضاف المكتب، أن مندوبين عن الجمارك الليبية والمصرية وعضوًا من النادي الدولي للسيارات بفرنسا وعضوًا من النادي الليبي للسيارات ورئيس الغرفة التجارية الليبية - المصرية سيلتقون خلال الأسبوعين المقبلين بالعاصمة المصرية، القاهرة، لتوقيع الاتفاق، والبدء في العمل لتسهيل دخول السيارات الليبية مصر دون عناء.

ومنعت السيارات الليبية من دخول الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري منذ العام 2014، بسبب بيع عدد كبير من السيارات بمصر.