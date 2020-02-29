توقيع اتفاق لتسهيل دخول السيارات الليبية مصر عبر منفذ السلوم.. قريبا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 29 فبراير 2020, 09:34 مساء
رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، مع أعضاء إدارة النادي الليبي للسيارات، 29 فبراير 2020 (الإنترنت)

اتفق رئيس الغرفة التجارية الليبية- المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، مع أعضاء إدارة النادي الليبي للسيارات، على تفعيل دور النادي لتسهيل دخول السيارات الليبية مصر عبر منفذ السلوم البري دون مشاكل.

وحسب المكتب الإعلامي للغرفة اليوم، تم الاتفاق المبدئي على ضرورة دفع رسوم الكتيبات التي تصدر من النادي بقيمة أربعمئة دينار، وتسترجع منها مئة دينار عند العودة بالسيارة للأراضي الليبية.

وأضاف المكتب، أن مندوبين عن الجمارك الليبية والمصرية وعضوًا من النادي الدولي للسيارات بفرنسا وعضوًا من النادي الليبي للسيارات ورئيس الغرفة التجارية الليبية - المصرية سيلتقون خلال الأسبوعين المقبلين بالعاصمة المصرية، القاهرة، لتوقيع الاتفاق، والبدء في العمل لتسهيل دخول السيارات الليبية مصر دون عناء.

ومنعت السيارات الليبية من دخول الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري منذ العام 2014، بسبب بيع عدد كبير من السيارات بمصر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
نص كلمة غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف
ليبيا
المصير المجهول ما زال يطارد الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
صندوق النقد: نمو الاقتصاد الليبي مشروط بالتكامل الإقليمي
ليبيا
جريدة الوسط: «جنيف» ينعقد بمن حضر
ليبيا
العريبي يحمل «مركزي البيضاء» مسؤولية تأخر صرف المرتبات
ليبيا
لأول مرة في تاريخ السعودية.. إطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
رياضة عالمية
ضو المنصوري لـ«بوابة الوسط»: حوار جنيف ولد ميتا عن قصد من غسان سلامة
ليبيا
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
الحكومة الموقتة تصدر تعليمات عاجلة بشراء 6 ملايين كمامة لمواجهة كورونا
ليبيا
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخضير المدن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب