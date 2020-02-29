سيالة يطلع بوغدانوف على انتهاكات وقف إطلاق النار في طرابلس

وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت).

أطلع وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على أخر تطورات الأحداث في العاصمة طرابلس، و«الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار».

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن سيالة أبلغ بوغدانوف بـ«القصف المستمر من قبل قوات القيادة العامة للعاصمة، وانتهاكها المتكرر لهدنة وقف إطلاق النار» الموقع عليها من قبل حكومة الوفاق بالعاصمة الروسية موسكو في 13 يناير الماضي.

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وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال يأتي في إطار التشاور بشأن اجتماعات المسارين العسكري والسياسي المنعقدين بجنيف وكيفية دعم تلك المسارات.

على صعيد آخر، أوضح البيان أن بوغدانوف عبر خلال الاتصال عن استعداد بلاده لاستقبال وفد التعاون الفني لمشروعات الكهرباء والتعدين والسكك الحديدية لمناقشة تلك المشاريع بين الجانبين وسبل إعادة تفعيلها.

يشار إلى أن هدنة وقف إطلاق النار دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، وفي اليوم التالي استضافت موسكو الطرفين المتنازعين للتوقيع على الهدنة المعلنة بمبادرة روسية تركية، وبينما وقعت حكومة الوفاق على الاتفاق، غادر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، العاصمة الروسية دون التوقيع.

في 19 يناير الماضي استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرًا دوليًا ضم 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية لتعزيز الهدنة في ليبيا، وخلص البيان الختامي للقمة إلى 55 نقطة من بينها تعزيز قف إطلاق النار، والالتزام بتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الليبية الداخلية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في 12 فبراير الجاري مخرجات مؤتمر برلين ومن بينها وقف إطلاق النار بموافقة 14 عضوًا من أصل 15 عضوًا وامتناع روسيا.