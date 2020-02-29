المقدم صالح زيدان الحسن مديرا لمديرية أمن الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 08:01 مساء

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تكليف المقدم صالح زيدان مسعود الحسن، مديرا لمديرية أمن الشرقية بمنطقة فزان، وفق بيان للوزارة اليوم.

وكان رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، ووزير الداخلية بوشناف افتتحا مطلع الشهر الحالي، مركزي الشرطة اسلنطة ومدور الزيتون، خلال تفقدهما قرى ومناطق الجبل الأخضر والمرج جردس العبيد.

وفي 27 يناير الماضي، افتتح الثني أيضا مركزي شرطة الساحل الشرقي والفتائح، وفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في درنة، كما اطلع على نسب الإنجاز في المشاريع الحكومية المقامة بها، ومنها إنشاء مبنى مديرية أمن درنة.

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