ميناء بنغازي البحري يستقبل 315 حاوية و26 ألف طن ذرة

حاويات بميناء بنغازي البحري, 29 فبراير 2020 (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (أماندا أف)، الوكيل الملاحي لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 315 حاوية تشمل بضائع وسلعا متنوعة..

وبحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، استقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحبوب (ميرايو) الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 26070 طنا من حبوب الذرة.

كما استقبل الميناء سفينة نقل السيارات (قراند برتقالو)، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 978 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية...