«طيران البراق» تعلن استئناف رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 05:14 مساء
طائرة تابعة لطيران البراق (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة طيران البراق، عن استئناف رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، عن تسيير الرحلة المتوجهة من مطار معيتيقة الدولي والقاصدة مطار تونس قرطاج؛ على تمام الساعة 6:00 مساءً اليوم السبت.

البعثة الأممية تدين «القصف المتكرر» لمطار معيتيقة

وفي وقت سابق أمس، أعلنت قوات حكومة الوفاق أن مطار معيتيقة ومحيطه، وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صاروخ غراد؛ بينما قررت إدارة شؤون الجرحى طرابلس إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف؛ فيما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.

 

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