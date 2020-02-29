مؤسسة النفط: 40.34 مليون برميل الفاقد التراكمي للإنتاج منذ 18 يناير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 01:19 مساء
جانب من المنشآت النفطية بحقل الشرارة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الفاقد التراكمي للإنتاج بلغ 40.34 مليون برميل خلال الفترة من 18 يناير الماضي وحتى أمس الجمعة، وذلك بإجمالي خسائر قدرتها المؤسسة بنحو 2.34 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن الإنتاج اليومي هبط إلى مستوى 120.56 ألف برميل أول من أمس، ليصل فاقد الإنتاج في ذلك اليوم وحده إلى مليون و99 ألف برميل.

وأضافت أن خسائر يوم 27 فبراير الجاري وصلت إلى 61.5 مليون دولار., في حين بلغت خسائر شهر يناير إلى 745.6 مليون دولار وذلك لنحو 12 يوما منذ إعلان القوة القاهرة في 18 يناير الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج النفط والغاز لا يزال في تراجع كبير ومستمر نتيجة «للإقفالات غير القانونية» التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

 

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