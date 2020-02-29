السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات الدولية الأكثر تداولا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 12:26 مساء

استهلت العملات الدولية الأكثر تداولا تعاملات الأسبوع على ارتفاع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، إذ زاد سعر صرف العملات الأميركية والبريطانية والأوروبية أمام العملة الليبية.

وصعد سعر صرف الدولار اليوم السبت إلى 4.27 دينار من 4.24 دينار سجلها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، كما ارتفع اليورو إلى 4.65 دينار مقابل 4.58 دينارا، حسب صفحات معنية بالسوق على موقع «فيسبوك».

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كما ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 5.48 دينار مقابل 5.45 دينار في تعاملات الخميس؛ فيما حافظت العملتان التركية والتونسية على أسعارهما، إذ سجلت الليرة التركية 0.70 دينار، والدينار التونسي 1.50 دينار.

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