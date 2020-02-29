سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بموقف عاجل ضد انتهاكات الهدنة

مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني (يمين) في لقائه مع رئيس مجلس الأمن مارك بستين. (الإنترنت).

طالب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مجلس الأمن باتخاذ «موقف عاجل وحازم ضد الانتهاكات المتكررة» للهدنة في حرب طرابلس.

والتقى السني، صباح اليوم السبت، في نيويورك، رئيس مجلس الأمن، مندوب بلجيكا السفير مارك بستين، وقدم تقريرا تفصيليا مرفقا بصور وفيديوهات عن «الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات المعتدي في الساعات القليلة الماضية على مدينة طرابلس، من قصف عشوائي مكثف على الأحياء السكنية والمرافق المدنية ومطار معيتيقة الدولي».

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وأعلنت قوات حكومة الوفاق، أمس الجمعة، أن مطار معيتيقة ومحيطه، وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صاروخ غراد؛ بينما قررت إدارة شؤون الجرحى طرابلس إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف؛ كما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية قبل أن يتم استئنافها.

واعتبر السفير الليبي أن هناك خرقا لقرارات مجلس الأمن، مطالبا بوضع حد لهذه الخروقات «وتسمية من يرتكبها، فهذا التصعيد غير المسبوق يأتي لإفشال جميع المساعي الأممية والدولية لحلول سياسية سلمية للأزمة الراهنة وإجهاض كامل لحوارات جنيف»، حسب قوله.

وأضاف أن حكومة الوفاق «تحتفظ بحق الدفاع وحماية المواطنين والرد على هذه الاعتداءات، ولن تقف مكتوفة الأيدي وستستخدم كل الوسائل لردع هذا العدوان».

كما التقى السني مع كل من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، ومندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة مريستوف هيوسغن.

كانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أكدت أمس رفضها القصف المكثف على عدة أحياء في طرابلس، مشددة على أن المسارات الثلاثة لحل الأزمة مستمرة ولن يوقفها «لا صواريخ الغراد ولا التصريحات المضللة».

السني في لقائه مع مساعدة أمين الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو. (الإنترنت)

السني في لقائه مع مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة مريستوف هيوسغن. (الإنترنت).