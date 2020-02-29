جويلي ينفي تصفية قوات الوفاق عناصر من «القيادة العامة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 10:10 صباحا
السراج أثناء تعيين الجويلي آمرا للمنطقة العسكرية الغربية (أرشيفية: الوسط)

نفى آمر غرفة العمليات المشتركة بعملية «بركان الغضب» اللواء أسامة جويلي قيام قوات حكومة الوفاق بتصفية من ألقت القبض عليهم من عناصر قوات القيادة العامة، معتبرا أن هذا ليس من «أخلاق قوات الوفاق في التعامل مع المعتقلين».

ومساء أمس الجمعة، اتهم الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري قوات حكومة الوفاق بتصفية عدد من عناصر قوات القيادة الذين «سقطوا في أيديهم بمشاركة من وحدات الجيش التركي»، مشيرا إلى أن من جرت تصفيتهم كان بينهم جرحى ومصابون.

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وقال جويلي إن «ما نشره المسماري... محاولة يائسة لتبرير إخفائهم لأعداد كبيرة من الذين قُتلوا أثناء المعارك وعدم إبلاغ أهلهم بمصيرهم»، حسبما ذكرت صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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