منظمة الصحة العالمية تسلط الضوء على قصف محيط مستشفى معتيقية

صورة لسيارة إسعاف تم استهدافها أمام مستشفى معيتيقة بسوق الجمعة, 28 فبراير 2020

قال مركز الطب الميداني والدعم، إن منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا حول قصف سيارات الإسعاف أمام مستشفى معيتيقة الجمعة.

وسلط بيان المنظمة الضوء على تدمير سيارة إسعاف أمام مستشفى معيتيقة بمنطقة سوق الجمعة، نتيجة قصف صاروخي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات حكومة الوفاق أن مطار معيتيقة ومحيطه، وكذلك أحياء سكنية في طرابلس تعرضت لقصف من قبل قوات القيادة العامة بأكثر من 60 صاروخ غراد؛ بينما قررت إدارة شؤون الجرحى طرابلس إخلاء بعض الحالات الخطرة في مستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري نتيجة القصف؛ فيما أعلن مطار معيتيقة تعليق الملاحة الجوية لحين إشعار آخر.